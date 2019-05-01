Россия за сутки зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — 20, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ , опубликованном в среду в Facebook.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Хама — один, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — восемь, Идлиб — три, Хама — восемь, Латакия — один", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток проведены две гуманитарные акции. В населенных пунктах Алеппо и Эль-Харраки провинции Хомс выдано по 500 продовольственных наборов весом 2,1 тонны.

Отмечается, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.