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Кабину B-2 Spirit показали изнутри 

Lenta.ru 1 час назад
В сети появился ролик, снятый из кабины американского тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Соответствующее видео выложил на YouTube военный журналист и продюсер Джефф Болтон.
В подписи к ролику сообщается, что ранее запись полета такого самолета, снятая из его кабины, не демонстрировалась. На самом видео можно увидеть приборную панель бомбардировщика, где отражается необходимая для отслеживания текущей ситуации информация.
В октябре 2018 года США в ответ на создание Китаем баллистической ракеты средней дальности DF-26 провели первое в истории учебное развертывание на авиабазе Перл-Харбор — Хикэм (Гавайи) тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit.
B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину, каждая из которых получала официальное название одного из американских штатов.
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Армия , Видео , Оружие
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