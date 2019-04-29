В Донбассе обстреляли беспилотники миссии ОБСЕ

Огонь из стрелкового оружия открыли по беспилотникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине близ Азова , говорится в ежедневном отчёте миссии.

Сообщается, что 27 апреля СММ осуществляла полет мини-беспилотника близ Азова для определения местонахождения беспилотника средней дальности, потерянного в этом районе 25 апреля, и услышала 12 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 600 метров к юго-западу, которые, по оценкам, были направлены на БПЛА, летающий в 650 метрах к юго-западу от патруля.

"Спустя примерно один час, осуществляя полет второго мини-беспилотника с той же позиции, СММ слышала 15 выстрелов стрелкового оружия на расстоянии 600 метров к юго-западу, которые, согласно оценкам, были на правлены на БПЛА, летающий в около 500 метрах к югу от позиции СММ. В обоих случаях, СММ безопасно приземлила БПЛА", — говорится в отчете миссии.