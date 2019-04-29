США увеличат численность войск в Польше

Принято решение об увеличении численности американских военных в Польше , заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Мы можем сказать таким образом: решение, что касается количественного усиления американских войск в Польше, принято», — передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас идут переговоры о деталях соглашения. Блащак выразил надежду, что переговоры закончатся еще в этом году.

Сейчас в Польше расквартированы около 4,5 тыс. военнослужащих армии США. Здесь находится американская бронетанковая бригада и многонациональная батальонная группа.

Ранее американский посол в Варшаве Джорждетт Мосбахер заявила, что Вашингтон увеличит численность военного контингента на территории Польши.

До этого Варшава предлагала Вашингтону разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов.