Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский боевой корабль вышел в район базы 6-го флота США на западе Средиземного моря 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" вышел через Тунисский пролив в западную часть Средиземного моря по пути в пункт постоянного базированиия. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе флота.
Тунисский или Сицилийский пролив расположен между Сицилией и Тунисом и условно отделяет восточную часть Средиземного моря от западной. База 6-го флота ВМС США находится в Неаполе, выход из Тунисского пролива расположен на его траверзе. В зону ответственности 6-го флота входит Средиземное море и часть Атлантики за проливом Гибралтар.
"Большой противолодочный корабля Северного флота "Североморск", выполняющих задачи дальнего похода совершил переход через Тунисский пролив в западную часть Средиземного моря", — сказали в пресс-службе, добавив, что "в Средиземном море экипаж российского корабля действует в соответствии с планом дальнего похода".
До прохода пролива экипаж российского корабля провел противолодочные учение с применением палубного вертолета Ка-27ПЛ. Перед этим российский корабль совершил кратковременный заход на Кипр для пополнения запасов пресной воды и топлива, уточнили на флоте.
В пресс-службе отметили, что с момента выхода из Севастополя, где была восстановлена техническая готовность корабля, "Североморск" прошел уже более 8 тыс. морских миль. Всего с начала дальнего похода (5 июля 2018 года корабль покинул базу Северного флота Североморск) он преодолел расстояние свыше 30 тыс. морских миль. Корабль, в частности, посетил порты Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, принял участие в международных российско-пакистанских учениях по противопиратской деятельности "Аравийский муссон-2018".
ТАСС: последние новости
Шойгу: западные страны пытаются отсрочить безвозвратное завершение эпохи однополярности Шойгу: ИГ усиливается в Афганистане для дальнейшей экспансии в Центральной Азии Эстония объявила о начале учений "Весенний шторм" под эгидой НАТО
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Неаполь , Сицилия , США , Тунис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину124
«Правда, так сказал?»: Путин ответил Зеленскому229
Кремль ответил Зеленскому на критику Путина147
«Будем двигать Украину»: Порошенко дал громкое обещание111
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным252
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Социология
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение