В ВОЗ сообщили, что число жертв боевых действий в районе Триполи выросло до 345

Число погибших в результате столкновений в Ливии достигло 345 человек. Об этом во вторник сообщило на своей странице в Twitter ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее сообщалось о порядка 280 погибших и более 1,3 тыс. раненых.

"Число погибших в [результате боевых действий] в районе Триполи по состоянию на 28 апреля достигло 345 человек, 1652 получили ранения", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что бригады хирургов ВОЗ провели в больницах более 140 операций.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

4 апреля командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.