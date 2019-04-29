Шойгу взялся решить «большую беду ВВС России»

Министерство обороны затеяло дело колоссальной важности: реконструкцию всех важнейших военных аэродромов страны. Сегодня десятки военных аэродромов влачат жалкое существование, и в случае войны не могут обеспечить ВВС РФ ведение полноценных боевых действий. Однако есть большие сомнения в том, что эти огромные планы будут реализованы.

В России началась массовая реконструкция военных аэродромов для более оперативного применения авиации и ее безопасной эксплуатации. Как рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу , реконструкция и ремонт затронет 106 аэродромов.

Всего планируется отремонтировать свыше 13 млн кв. метров искусственных покрытий аэродромов и построено более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов.

Крымске, Липецке, Рязань. За последние пять лет в России было объявлено о завершении реконструкции 12 аэродромов: работы прошли в Ахтубинске , Витязево, Ейске, Кореновске Моздоке , Приволжском, Североморске-1, Чкаловске, Чкаловском и Энгельсе. В этом году в строй планируется ввести шесть современных авиационных тренажеров на аэродромах: Вязьма , Домна, Морозовск , Пушкин, Торжок

Стоит отметить, что это редкие примеры — и по сути со времен распада СССР проблемой реконструкции военных аэродромов в России практически не занимались. Решение о реконструкции аэродромов вызвано, конечно же, не просто волей Сергея Шойгу — сама жизнь заставила это сделать, потому что вышли все сроки эксплуатации аэродромов, не ремонтировавшихся с советских времен. Тогда межремонтный срок для аэродромов составлял 18 лет.

Но и состояние уже реконструированных аэродромов не вызывает оптимизма, признался газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в ВВС РФ.

«На некоторых просто положили свежий бетон на полосу, но все радиотехническое и светотехническое оборудование оставили старое советское и уже давно отслужившее свои сроки. То есть это показуха, пародия на ремонт. Мы при ремонте десятка аэродромов умудрились растянуть сроки в разы, так и не доведя ни один до ума, так с чего вдруг сто отремонтируем идеально?», — риторически спрашивает собеседник.

Ремонт аэродромов — «дело несомненно крайне важное», согласен собеседник, однако задается вопросом,

где Минобороны возьмет по 5-8 и более миллиардов на ремонт каждого аэродрома.

«Еще один вопрос: кто будет базироваться на той сотне отремонтированных аэродромов, если действующие ВВС — жалкая пародия на ВВС СССР? Если на каждый из них будут заказаны новые самолеты и вертолеты — это одно, а если все ради ремонта взлетно-посадочной полосы — это вовсе иное дело», — размышляет источник газеты ВЗГЛЯД.

Важно отметить, что в случае закупки новых машин речь пойдет об «астрономических суммах».

Бывший главком ВВС России, генерал армии Владимир Михайлов выразил сожаление в связи с действиями предшественника Шойгу на посту министра — Анатолия Сердюкова , который «резко уменьшил количество аэродромов».

«Многие военные аэродромы были заброшены. Это вылилось в большую беду, о которой не говорят, поскольку не хотят тревожить эту тему», — посетовал генерал.

Зато нынешнее решение Шойгу генерал назвал «очень нужным».

«Аэродромная сеть для такой огромной по территории страны как Россия — это очень важная тема. Чем лучше и шире военная аэродромная сеть, тем безопаснее для полетов и выполнения всех поставленных задач», — сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

Даже если обещанную реконструкцию и удастся провести, оговаривается источник газеты ВЗГЛЯД, после этого аэродромы будет необходимо содержать, что тоже обойдется в огромные суммы. Это подразумевает, что у Минобороны должна появиться целая программа не только по ремонту, но и по их содержанию — «чтобы они на 100 процентов работали, а не простаивали, иначе они быстро зачахнут», — сказал собеседник.

«Надо будет менять штаты воинских частей, иначе некому будет обслуживать вновь построенные и реконструированные аэродромы. Иначе говоря, это решение подразумевает гигантскую реформу вообще всех ВВС», — поделился собеседник.

«Построить аэродром или реконструировать его, чтобы он простаивал без авиации — не прокатит, — отмечает источник. — Раньше отдельные батальоны связи и РТО (обслуживания радиотехнического оборудования) были отдельно от авиационно-технических баз. Аэродром мог запросто стоять и быть рабочим без постоянного базирования на нем авиации. Сейчас они объединены в состав авиабаз, значит, разделить личный и технический состав авиабазы невозможно. А штата хватает на обслуживание только одного аэродрома».

Независимый военный эксперт Антон Лавров пояснил, что всего в России осталось более 300 военных аэродромов, если считать и те, что можно считать заброшенными.

«Фактически в новую программу включены все действующие военные аэродромы. Они не все будут капитально отремонтированы. Здесь речь идет о создании необходимых вспомогательных служб. Это помещения для ремонта, обслуживания современных сложных самолетов. Это серьезная и нужная задача. Проблема давно назрела», — сказал Лавров газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, аэродромы начали зарастать травой не при Сердюкове, а еще с начала 90-х. Эксперт добавил, что в советское время «на один полк полагался один аэродром». Однако затем порядок менялся.

«Например, в ходе реформы Сердюкова система была реорганизована. И одна авиабаза могла быть теперь рассредоточена по нескольким аэродромам, — отметил он, — Сейчас вернулись к системе, когда одна часть базируется на одном аэродроме».

Словом, планы у Минобороны, несомненно, благие — и хорошо, что у Шойгу дошли руки до этой важнейшей проблемы ВВС России. Остается надеятся, что они будут реализованы, причем не спустя рукава. И еще — важно, чтобы при этой реконструкции были учтены и излечены традиционные беды российской военной авиации. В частности — необходимо создать укрытия и ангары для всех самолетов, которые будут базироваться на обновленных на аэродромах. Именно так и делается в ВВС других стран — в то время как в России до сих пор на большинстве аэродромов самолеты прикрыты от дождя и снега разве что брезентом. В итоге техника стоимостью в миллиарды рублей приходит в негодность гораздо раньше положенного. В то время как ангары по сравнению со стоимостью самолетов обходятся, по сути, в копейки. Следовательно, эти расходы окупятся для ВВС РФ многократно.

Для сравнения: в США вооруженные силы используют свыше 300 аэродромов, из которых для постоянного базирования военной авиации задействуются около 200. Из них около 160 являются военными, а остальные — совместного использования с гражданской авиацией, сообщается на сайте Militaryarticle.