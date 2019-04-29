Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и девять бронемашин

"Это проверенная и надежная техника, способная выполнять широкий круг задач", — сказал Шойгу на церемонии передачи боевой техники, которая прошла в понедельник на российской авиационной базе в Канте (Киргизия).

По словам министра, "в условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов вертолеты расширят возможности по выполнению транспортных и поисково-спасательных задач". Бронированные разведывательно-дозорные машины, по словам Шойгу, "повысят боеспособность и мобильность подразделений сухопутных войск".

Шойгу отметил, что в России развитие дружественных и союзнических отношений рассматривают как важный фактор сохранения региональной стабильности.

"Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности", — заявил министр обороны РФ. Он назвал примечательным факт, что передача техники проходит на российской авиационной базе "Кант". "В последнее время для ее нормальной жизнедеятельности киргизской стороной много сделано. Мы благодарны вам за это", — добавил он.

База, отметил Шойгу, является важным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ и предназначена для отражения военной агрессии и проведения контртеррористических операций.

"Здесь уже базируется авиазвено киргизской военно-транспортной авиации. Летчики двух стран плечом к плечу успешно выполняют боевые задачи в небе республики. Продолжим реализовывать совместные планы в оборонной сфере и оказывать содействие киргизским коллегам в укреплении национальных Вооруженных сил", — сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что только вместе российские и киргизские военные смогут эффективно противостоять любым вызовам и угрозам безопасности двух государств.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что общая стоимость переданной военной продукции составила более 385 миллионов рублей. "Поставленное на сумму более 385 миллионов рублей имущество (бронетанковая и вертолётная техника) повысит оборонный потенциал киргизских Вооруженных сил", — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что "в рамках сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности Российская Федерация уделяет первостепенное внимание повышению боевых возможностей вооруженных сил союзников и намерена в дальнейшем оказывать поддержку киргизской стороне на данном направлении".