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Китай показал самый опасный эсминец в мире 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Центральное место на военно-морском параде в честь 70-й годовщины создания ВМФ Китая занял эсминец Type 055 — самый тяжеловооруженный корабль в своем классе.
Три эсминца этого проекта уже построены и еще по меньшей мере восемь строятся. Появление этого корабля — возможно, величайшее технологическое достижение китайского военно-морского флота, пишет Militarywatchmagazine. Оно гарантирует качественный паритет, если не превосходство над аналогичными кораблями США и Японии.
Type 055 отличает небывалая огневая мощь. Установка вертикального пуска со 112 ячейками рассчитана на использование более десятка различных зенитных ракет: от ракет малой дальности HQ-10 до заатмосферных перехватчиков баллистических боеголовок HQ-26. Возможно, самым ценным оружием эсминца являются противокорабельные крылатые ракеты YJ-18 (китайский индекс ракет семейства "Калибр"), намного превосходящие американские Tomahawk. YJ-18 имеет дальность полета более 500 километров и разгоняется до 3 Махов — достаточно, чтобы уничтожить корабль аналогичного класса прямым попаданием.
Наконец, новые кораболи станут платформой для применения новых видов оружия. Китай испытал противокорабельную гиперзвуковую ракету, есть планы по оснащению Type 055 противокорабельными баллистическими ракетами DF-26, электромагнитным и противоспутниковым оружием.
Водоизмещение Type 055 12 тысяч тонн, длина корабля 183 метра. Скорость хода 35 узлов. Запланировано к постройке 16 кораблей.
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Комментарии
Армия , Оружие , Китай , США , Япония
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