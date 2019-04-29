Эстонские военные пообещали возместить ущерб от учений «Весенний шторм»

Эстонские военные возместят неизбежный ущерб от масштабных учений НАТО "Весенний шторм-2019", которые начинаются в понедельник, сообщил командующий Силами обороны генерал Мартин Херем.

Более 9 тысяч зарубежных военнослужащих из 13 стран примут участие в масштабных учениях НАТО Kevadtorm-2019 ("Весенний шторм-2019"), которые пройдут с 29 апреля по 17 мая. Маневры будут проходить, главным образом, в северо-восточной части Эстонии недалеко от границ с Россией

По словам Херема, в ходе учений неизбежны небольшие повреждения дорог, лесов и полей, но нанесенный учениями ущерб будет возмещен. "Силы обороны либо сами восстанавливали дороги, либо оплачивали их ремонт. О повреждениях следует сообщать мне. Если мы замечаем повреждения, то отмечаем их и всегда связываемся с владельцем", — сказал генерал порталу эстонского телерадиовещания ERR, поблагодарив жителей страны, позволивших провести учения на своих территориях.

Херем рассказал, что во время учений боевые машины могут, например, проехать через заграждение из-за того, что свернуть на определенных участках дороги нельзя, а где заканчивается один отрезок дороги и начинается другой, не всегда понятно. Силы обороны оповещают о предстоящих учениях через СМИ и социальные сети, а также при помощи объявлений.

Главный штаб Сил обороны ранее сообщил, что в учениях будут задействованы около 200 единиц бронетехники, в том числе британские танки Challenger-2 и боевые машины пехоты Warrior, а также французские танки Leclerc и боевые машины пехоты типа VBCI, различные тактические транспортные средства и грузовики.