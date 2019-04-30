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Раскрыт ядерный арсенал США 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
США располагают примерно 3800 ядерными боеголовками, из которых 1750 развернуты и установлены на баллистических ракетах и стратегических бомбардировщиках. При этом 2050 боеголовок находятся в резерве на случай необходимости. Об этом сообщается в Journal Bulletin of the Atomic Scientists.
По оценкам ученых, 1300 боеголовок размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 ядерных авиабомб предназначены для доставки стратегическими бомбардировщиками с военных баз США, а еще 150 хранятся на базах в Европе. Оставшиеся боеголовки находятся в резерве в качестве защиты от возможных «технических и геополитических сюрпризов». Ожидается, что несколько сотен из них будут утилизированы до 2030 года.
Кроме этого, у Министерства энергетики США имеются 2385 списанных единиц ядерного оружия, что увеличивает общее количество боеголовок до 6185. Самым большим числом боеголовок располагает комплекс подземных хранилищ в Киртленде (штат Нью-Мексико). Там хранятся 2475 единиц оружия, а 1785 единиц ожидают утилизации на заводе Pantex в Техасе.
На втором месте находится штат Вашингтон (1 620 боеголовок), где находится Тихоокеанский стратегический оружейный комплекс (SWFPAC) и военно-морская база Китсап.
Исследователи считают, что всего существует 24 места хранения ядерного оружия в 11 штатах США и пяти европейских странах, в том числе на авиабазе Инджирлик в Турции (50 боеголовок). В Германии, Бельгии и Голландии размещены по 20 единиц, а в Италии — 40.
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Армия , Войска , Оружие , США
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