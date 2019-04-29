«Постаревший, без усов и в очках»: расследование о «побеге» Гитлера

Рассекреченное американское досье стало еще одним доказательством смерти Адольфа Гитлера, поскольку там ничего нет, кроме обсуждения этих слухов и сплетен.

Американское Федеральное Бюро расследований вновь переполошило весь мир, опубликовав архивные документы, касающиеся судьбы Адольфа Гитлера. Якобы фюрер не покончил с собой в бункере в апреле 1945-го, а бежал, и, спустя пару недель после взятия Берлина, в сопровождении 50— ти человек объявился в Аргентине

Были рассекречены показания немецких дипломатов, утверждавших, что якобы они лично видели Гитлера в предгорьях Анд, и его фотографии, где он постаревший, без усов и в очках.

Подобного рода досье появляются не впервые, и каждый раз ученые и представители спецслужб предъявляют имеющиеся у них доказательства смерти Гитлера.

В секретном досье ФБР от 21 сентября 1945 года — фамилии агентов и их источников в документах до сих пор закрашены черным. В докладе информация о расследовании так называемого побега Гитлера в Аргентину. По версии источников американских спецслужб, фюрер сбежал на подводной лодке, а в бункере оставил двойника, сбрил усы и обманул всех. Якобы это была хорошо спланированная операция при участии аргентинских властей.

«Как сотрудника спецслужб, меня завораживает тот факт, что всё американское правительство искало его. Как и британские и многие другие. Они просто не верили истории о том, что он умер в бункере. Не верили. И это были серьёзные люди, которым было чем заняться», — отметил бывший сотрудник ЦРУ Роберт Баер.

Роберт Баер теперь сам ищет следы побега лидера третьего рейха. Пытается найти доказательства для многосерийного документального американского телепроекта «Охота на Гитлера».

«Как Гитлер мог выбраться из бункера? Ведь постоянно же идут бомбежки. Мы нашли туннель, ведущий из бункера в метро. И вот так вот можно было попасть в аэропорт», — пояснил Баер.

«Первое сообщение о том, что Гитлер спасся, относится к июню 1945 года. Это была заметка в одной из желтых латиноамериканских газет. И после этого это происходило постоянно. То есть эти слухи, не основанные на фактах, они постоянно появлялись. И на них реагировали спецслужбы, потому что серьёзное мероприятие. Надо копить информацию», — рассказал историк Константин Залесский

Информации накопилось на 200 страниц тайного досье. Свое расследование версий о побеге фюрера провел также англичанин из Ливерпуля Люк Дейли Гроуз, который 5 лет изучал архивы — британские, американские и российские. В итоге написал книгу «Смерть Гитлера: дело против заговоров».

«Мой вывод категоричен: Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 года. И его новая жена Ева Браун, то есть Ева Гитлер, тоже совершила самоубийство вместе с ним. На диване. Приняла цианид. Яд», — подчеркнул писатель.

Люк Дейли Гроуз обнаружил, что слухи о побеге обычно запускали сторонники нацизма или журналисты. Фейк-ньюз и сенсации всегда хорошо продаются.

«Самый дикий слух — как будто бы Гитлер сбежал в Ирландию. Он был одет в женское платье. Плюс еще один, что якобы он принял ислам. Абсолютное сумасшествие. Дело в том, что любители теорий заговоров хотят, чтобы люди считали, что Гитлер сбежал в Аргентину, использую в этих целях американское досье», — добавил он.

Мифы о побеге лидера третьего рейха сфабрикованы по одной схеме: искажение фактов, домыслы и свидетельства людей, которым показалось, что они «точно» видели фюрера. Например, одна из подобных мифологических книг называется «документированная правда о побеге Гитлера из Берлина».

Если вернутся к Аргентине — к основному мифу о побеге, то понятно, почему эта страна стала родиной слухов о сбежавшем и проживающем на ранчо Гитлере. Здесь после войны нашли убежище десятки нацистов. Аргентинское правительство выдавало им паспорта, предоставляло возможность «исчезнуть», то есть сменить имя. Был немец Пауль, а стал аргентинец Пабло. Поэтому простые аргентинцы были уверены, что среди этих немцев явно скрывается фюрер.

«Да, это был Гитлер. Он останавливался в нашем отеле на три дня. Точно говорю. Все водители знали эту «особую персону». Но мы должны были держать рот на замке — иначе потеряли бы работу. Я пыталась обсудить это с одним из шофером. Говорю, Луис, это правда? Но он оборвал меня: сказав, «ни слова больше»», — рассказала бывшая сотрудница аргентинского отеля Каталина Гамеро.

Как рассказал Константин Залесский, две подводных лодки доплыли до Аргентины и сдались. В смысле они были интернированы. Потом их передали Соединенным штатам, но есть протоколы допросов людей, которые были на этих подводных лодках. Один из капитанов написал книгу по поводу своего путешествия, где нет каких-либо упоминаний, что они везли не то что Гитлера, а кого-то не из членов экипажа, добавил историк.

Конспираторы утверждали, что Гитлер сбежал в Аргентину неслучайно, так как он решил создать «четвертый рейх» в Латинской Америке, и «даже начал этим заниматься».

В Бразилии Раймундо Араужо представился приятелем Гитлера. По его словам, они встречались, общались. Поэтому Раймундо является находкой для американских агентов, мужчина порасскажет столько, что хватит на еще одно секретное досье. Съемочной группе «Звезды» Раймундо пообещал показать главное доказательство своей дружбы с фюрером.

«Где-то 10 лет назад я взял интервью у телохранителя Гитлера. Плюс у меня был доступ к архиву. Он сказал мне: после того, как Гитлер убил себя, мы вынесли его тело на улицу и сожгли. Так что он мёртв. А часть его тела хранится в вашей стране», — рассказал историк Пьер Малиновский.

Челюсть Гитлера — все, что осталось от сгоревших останков. Доказательство, снимающее вопросы или сомнения. С помощью медицинской карты, по пломбам, эксперты вынесли заключение, что это действительно останки Гитлера.

«У сотрудников наших спецслужб была значительно более тяжелая ситуация, чем у американских. Потому что Сталин не верил в то, что Гитлер покончил с собой, то есть они не могли закончить расследование. Потому что заканчивая расследование и приходя к выводу, что Гитлер покончил с собой в Берлине, они не могли на этом поставить точку. Они должны были искать дальше», — пояснил Залесский.