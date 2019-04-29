Эксперты: РФ впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами

Военные расходы России снижаются второй год подряд, а оборонный бюджет составил $61,4 млрд, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге. Как говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) о тенденциях в военных расходах основных стран — игроков в 2018 году, это означает, что РФ впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на оборонные нужды.

По данным СИПРИ, осуществляя программу военной модернизации, в период с 2010-го по 2015 год Россия наращивала оборонный бюджет на 4,9-16% ежегодно. Начиная с 2016 года военные расходы стали сокращаться, однако разовое погашение в том же году госдолга перед компаниями ВПК увеличило траты на 7,2%, поясняется в докладе. Если бы не эти выплаты, то российский военный бюджет сократился бы на 11%. Это обстоятельство также объясняет значительную часть его снижения в 2017 году — на 19%.

В 2018 году военные расходы РФ продолжили уменьшаться и снизились на 3,5%, хотя в абсолютных цифрах их объем был на 27% выше, чем в 2009 году. Как указывается в исследовании, этот показатель остается самым высоким в Восточной Европе: в прошлом году на российский военный бюджет пришлись 88% совокупных субрегиональных расходов на армию.

Рекордные ассигнования США и Китая

В то же время глобальный объем военных расходов в мире в прошлом году продолжал расти и достиг $1822 млрд — самого большого уровня за все время учета военных ассигнований, начавшегося в 1988 году. Сейчас он на 76% превосходит показатель 1998 года, самый низкий с момента окончания холодной войны. Общие расходы на военные цели составили 2,1% глобального ВВП или $239 на душу населения. В пятерку стран, тратящих больше всех на военные нужды, вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходится 60% всех расходов в мире.

"В прошлом году на США и Китай пришлась половина мировых военных расходов. Более высокий уровень глобальных военных затрат в 2018 является, в основном, результатом существенного роста расходов этих двух стран", — отмечает эксперт программы по вопросам расходов на вооружение и военных расходов (AMEX — Arms and military expenditure) СИПРИ Нан Тьян.

Впервые с 2010 американские ассигнования увеличились на 4,6% и достигли $649 млрд, что почти равно совокупным тратам восьми стран, следующих в рейтинге за США. По словам директора программы АМЕХ Од Флеран, "рост американских расходов был обеспечен реализацией новой программы военных закупок вооружений, принятой администрацией [Дональда] Трампа в 2017 году".

Занимающий вторую строчку по объему военных расходов Китай нарастил их в 2018 на 5% до $250 млрд Это уже 24-й год непрекращающегося роста китайских ассигнований. В прошлом году они почти в 10 раз превысили показатель 1994 года, составив 14% от мирового объема.

По словам эксперта, "рост китайских военных расходов тянет за собой общий экономический рост страны. Начиная с 2013-го, Китай ежегодно выделял на военные нужны 1,9% ВВП".

НАТО и страны с крупнейшими расходами по отношению к ВВП

По данным СИПРИ, совокупный объем военных расходов всех 29 стран — членов НАТО составил $963 млрд или 53% общемирового объема.

Наибольший рост военных ассигнований в мире в абсолютных цифрах показали США, чей военный бюджет увеличился на $27,8 млрд, а наибольшее сокращение — Саудовская Аравия — $4,6 млрд Турция в прошлом году нарастила свои расходы на оборону на 24% — до $19 млрд, что ставит ее на первое место по росту среди 15 ведущих военных держав.

Шестерку стран с самой большой военной нагрузкой (объем расходов на оборону по отношению к ВВП) в 2018 составили страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия (8,8%), Оман (8,2%), Кувейт (5,1%), Ливан (5,0%), Иордания (4,7%) и Израиль (4,3%).

Центрально— и восточноевропейские страны вооружаются

Серьезный рост военных расходов наблюдался в 2018 году также и в ряде центрально— и восточноевропейских стран. Так, в Польше он составил 8,9% ($11,6 млрд), а на Украине — 21% ($4,8 млрд). В Болгарии, Латвии и Литве военные бюджеты также росли весьма активно — на 18-24%.

Кроме того, в Литве отмечен самый высокий относительный рост военных расходов среди всех европейских стран в период с 2009-го по 2018 год: ее траты за десятилетие выросли на 156%.

"Рост в Центральной и Восточной Европе вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России. И это несмотря на то, что российские военные расходы сокращаются уже два года подряд", — подчеркивает старший научный сотрудник программы АМЕХ Петер Веземан.

Азия и Океания

Тенденция к росту военных затрат наблюдалась за последние 30 лет в Азии и Океании. В прошлом году совокупный объем этих расходов в регионе составил $507 млрд или 28% мирового показателя против 9% в 1988 году.

В Индии ассигнования на армию в 2018 равнялись $66,5 млрд, что на 3,1% больше предыдущего года. В Пакистане рост составил 11% — то же, что и в 2017, а в абсолютных цифрах достиг $11,4 млрд

Расходы Южной Кореи находились на уровне $43,1 млрд, что означает увеличение на 5,1% по сравнению с 2017 годом и является самым высоким показателем роста с 2005 года.