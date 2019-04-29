Норвежцы заметили «завербованную» Россией белуху

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Норвежцы поймали русского кита‐шпиона 

360tv.ru + ещё 1 34 минуты назад
Рыбаки, расставлявшие сети 25 апреля на севере Норвегии в водах у побережья Финнмарка, встретили необычную белуху — млекопитающее вида зубатых китов. Животное спокойно плавало между лодок, не пугаясь людей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на морском обитателе ремнями закреплен какой-то предмет. Он оказался креплением для камеры GoPro, сообщило издание Dagbladet.
По мнению эксперта, с которым связались рыбаки, животное немало времени провело в неволе, поскольку было совершенно ручным и позволяло себя гладить. И уж точно не могло само на себя надеть такую упряжь с оборудованием. Судя по креплению, на ремне была камера, но она, похоже, отвалилась.
Точно неясно, откуда появился кит, но на внутренней стороне ремней имеется надпись «Оборудование Санкт-Петербурга». По мнению морского биолога и инспектора управления службы рыбного хозяйства Йоргена Вийга, вполне вероятно, что он сбежал из России.
Профессор Норвежского арктического университета в Тромсе Аудун Рикардсен заявил, что ни норвежские, ни российские исследователи не надевают подобное оборудование на китов.
«Я общался с некоторыми российскими исследователями, и они могут подтвердить, что ничего такого не делают. Мне кажется, что, скорее всего, это сделали в российском военном флоте в Мурманске», — сказал Рикардсен.
Он подчеркнул, что белуха явно хорошо знакома с людьми и много раз получала от них пищу. Поэтому она и приплыла к рыбакам. Сейчас очень важно понять, сможет ли животное адаптироваться в дикой природе.
Обвязку с белухи удалось снять, только спустившись в воду в гидрокостюме. Ремни были затянуты очень туго. Животное покормили и отпустили на волю.
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Армия , Видео , Норвегия
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