Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 мая

Министерство обороны России запустило мультимедийный проект «Традиции сквозь время» ко дню Победы 9 мая. Спецпортал размещен на сайте ведомства.

На портале указана подробная информация о парадах, которые пройдут в 29 городах России . В частности, рассказывается об участниках и порядке прохождения пеших и механизированных колонн и пролета авиации на предстоящем параде на Красной площади в Москве.

Помимо этого, Минобороны опубликовало наглядную информацию о месте и времени праздничных салютов.

Также на сайте опубликованы ​исторические фотографии Парада Победы на Красной площади в 1945 году, совмещенные с современными снимками для сравнения.