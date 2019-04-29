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Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 мая 

Lenta.ru + ещё 20 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России запустило мультимедийный проект «Традиции сквозь время» ко дню Победы 9 мая. Спецпортал размещен на сайте ведомства.
На портале указана подробная информация о парадах, которые пройдут в 29 городах России. В частности, рассказывается об участниках и порядке прохождения пеших и механизированных колонн и пролета авиации на предстоящем параде на Красной площади в Москве.
Помимо этого, Минобороны опубликовало наглядную информацию о месте и времени праздничных салютов.
Также на сайте опубликованы ​исторические фотографии Парада Победы на Красной площади в 1945 году, совмещенные с современными снимками для сравнения.
9 апреля стало известно, что в ходе парада Победы 9 мая по Красной площади пройдут новые участники, среди которых учащиеся московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , СКР , МВД
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