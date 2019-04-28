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Эстония объявила о старте военных учений под эгидой НАТО 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Estonia Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Стартовали крупнейшие в Эстонии международные учения под эгидой НАТО «Весенний шторм». В них примут участие более девяти тысяч военнослужащих.
По данным пресс-службы Главного штаба Сил обороны страны, ключевой задачей масштабного мероприятия является отработка синхронизации планирования боевых действий, совместной деятельности в управлении и повышения готовности к выполнению тактических задач.
Помимо Эстонии, участниками манёвров стали военные из Великобритании, Канады, Германии, Бельгии, США, Грузии, Польши, Франции, Украины, Финляндии, Латвии и Литвы.
Также участие в мероприятии примут представители дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО и военнослужащие стран-союзников и партнёров.
В ходе учениях планируется задействовать сотни единиц техники, в том числе бронетранспортёры, боевые машины пехоты и танки, а также самолёты и вертолёты ВВС страны и союзников.
Ранее News.ru писал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд ответила на критику со стороны Литвы после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная претензия заключалась в том, что Таллин перед её визитом в Москву не дал Вильнюсу информацию о вопросах, которые планировал обсуждать.
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Комментарии
Армия , Войска , Керсти Кальюлайд , Владимир Путин , НАТО , Эстония
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