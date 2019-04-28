Эстония объявила о старте военных учений под эгидой НАТО

Стартовали крупнейшие в Эстонии международные учения под эгидой НАТО «Весенний шторм». В них примут участие более девяти тысяч военнослужащих.

По данным пресс-службы Главного штаба Сил обороны страны, ключевой задачей масштабного мероприятия является отработка синхронизации планирования боевых действий, совместной деятельности в управлении и повышения готовности к выполнению тактических задач.

Помимо Эстонии, участниками манёвров стали военные из Великобритании, Канады, Германии, Бельгии, США, Грузии, Польши, Франции, Украины, Финляндии, Латвии и Литвы.

Также участие в мероприятии примут представители дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО и военнослужащие стран-союзников и партнёров.

В ходе учениях планируется задействовать сотни единиц техники, в том числе бронетранспортёры, боевые машины пехоты и танки, а также самолёты и вертолёты ВВС страны и союзников.