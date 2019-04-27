РСЗО «Торнадо-С» провели первые боевые стрельбы

Расчеты новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр.

Были отработаны одиночные и групповые ракетные удары, практические расчеты параметров стрельбы и боевое применение РСЗО, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Всего в тактических учениях артиллеристов приняли участие свыше тысячи человек и более 100 единиц военной техники.

Реактивная артиллерийская бригада ЮВО в 2019 году в рамках перевооружения получила новые боевые машины, которые могут стрелять снарядами от РСЗО «Смерч», а также новыми управляемыми реактивными снарядами с увеличенной дальностью.