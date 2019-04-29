Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае испытали противокорабельную гиперзвуковую ракету 

Российская Газета + ещё 3 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В Китае испытали гиперзвуковую противокорабельную ракету. Она способна преодолеть противоракетную оборону неприятеля.
Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на китайские источники. Согласно имеющейся информации, опытная гиперзвуковая ракета, разработанная для увеличения огневой мощи новейших китайских управляемых ракетных эсминцев проекта 055, успешно прошла наземные испытания.
Источники утверждают, что новая гиперзвуковая ракета, известная как YJ-XX, способна уничтожить противоракетную оборону военных кораблей США. YJ-XX — сверхскоростная ракета с дальностью в одну тысячу километров. Она способна преодолевать стандартную корабельную ПВО ВМС США, укомплектованную ракетами-перехватчиками SM-3 и SM-6.
Первый эсминец проекта 055 "Наньчан" впервые показали во время празднования 70-й годовщины ВМС Народно-освободительной армии Китая в Циндао. Его длина — 180 метров, ширина — 20. Корабль вооружен вертикальными пусковыми установками с возможностью запуска ракет класса HHQ-9, противокорабельных крылатых ракет YJ-18 и крылатых ракет типа CJ-10. Основным орудием является 130-мм орудие H/PJ-38.
Как пишет Defence Blog, проект 055 с новейшими противокорабельными гиперзвуковыми ракетами может значительно расширить радиус действия ВМС Китая в центральной части Тихого океана.
Российская Газета: последние новости
Россия не вошла в число стран с гигантскими военными расходами Десантный корабль "Петр Моргунов" выйдет в море в июне Видео: российские военные научились ловить беспилотники сетями
Комментарии
Армия , Оружие , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным184
Любителей азиатских курортов предупредили о новых терактах6
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе17
«Краса Росгвардии»: красавицы в погонах20
Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа385
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
«Реплика Венеции»: Воронеж ушел под воду
Происшествия
Любителей азиатских курортов предупредили о новых терактах
Происшествия Азия
Норвежцы заметили «завербованную» Россией белуху
Армия
Секрет российского самолета 21 века
Наука и техника Общество
Умер Генрих Новожилов
Другое Армия
Удар по репутации. Нагиев высказался о победе дочери Алсу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение