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Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет носителем беспилотника «Посейдон», способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов, передает РИА Новости заявление полковника в отставке Виктора Баранца.
«Американские аналитики обращают внимание на то, что винты этой подводной лодки остались загадкой — на всех снимках они зачехлены. И в чем же здесь фишка? А она заключается в особой конструкции гребных винтов, от которых зависит и скорость лодки, и ее малошумность. Если лопасти расположить под определенным углом, покрыть их специальным материалом, то эту лодку очень трудно засечь иностранным гидроакустикам», — отметил эксперт.
Баранец, ссылаясь на специалистов, отметил, что на создание «противоядия» беспилотнику американцам потребуется полвека.
23 апреля в «Севмаше» (Северодвинск) состоялся спуск на воду атомной подводной лодки специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем «Посейдона». Ожидается, что каждая такая субмарина будет переносить по шесть беспилотников.
В феврале Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же российский президент Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.
В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.
Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте прошлого года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».
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Армия , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , Севмаш , РИА Новости
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