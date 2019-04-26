Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона»

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет носителем беспилотника «Посейдон», способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов, передает РИА Новости заявление полковника в отставке Виктора Баранца.

«Американские аналитики обращают внимание на то, что винты этой подводной лодки остались загадкой — на всех снимках они зачехлены. И в чем же здесь фишка? А она заключается в особой конструкции гребных винтов, от которых зависит и скорость лодки, и ее малошумность. Если лопасти расположить под определенным углом, покрыть их специальным материалом, то эту лодку очень трудно засечь иностранным гидроакустикам», — отметил эксперт.

Баранец, ссылаясь на специалистов, отметил, что на создание «противоядия» беспилотнику американцам потребуется полвека.

23 апреля в «Севмаше» (Северодвинск) состоялся спуск на воду атомной подводной лодки специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем «Посейдона». Ожидается, что каждая такая субмарина будет переносить по шесть беспилотников.

В феврале Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же российский президент Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте прошлого года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».