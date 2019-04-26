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Китай испытал многоразовую гиперзвуковую ракету Jia Geng № 1 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: @AJ_FI
В Китае испытали вероятный прототип многоразовой гиперзвуковой ракеты, пишет Popular Mechanics.
Американский журнал обратил внимание на публикацию китайского сайта qq.com, принадлежащего Tencent, в котором говорится о совместной разработке Аэрокосмической академии Сямыньского университета и компании Beijing Lingkong Tianxing Technology, получившей название Jia Geng № 1.
В ходе испытаний, прошедших на северо-западе КНР, ракета поднялась на высоту 27,4 километра, после чего одна из ее ступеней успешно приземлилась.
Созданная инженерами многоразовая ракета имеет длину 8,7 метра, ширину 2,5 метра и массу 3,700 тонны. В Popular Mechanics отмечают, что ракета имеет вид типичного устройства с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, в связи с чем напоминает американский проект по разработке гиперзвукового оружия HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapons Concept).
Американский журнал отмечает, что из-за того, что Jia Geng № 1 создана гражданскими специалистами, маловероятно, что данная ракета развила скорость, значительно превосходящую пять чисел Маха.
В феврале источник рассказал, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».
В декабре 2018 года американский телеканал CNBC сообщил, что с 2015 года Россия провела пять успешных летных испытаний гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».
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Комментарии
Армия , Оружие , Китай
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