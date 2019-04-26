«Надежная машина». Военный эксперт оценил боевую платформу «Бумеранг»

"Это (превышение характеристик ТЗ — ред.) касалось скоростных показателей, а также показателей, касающихся преодоления препятствий", — уточнил он. Все остальные данные подтвердились. "Машина показывает себя так, как мы и ожидали", — добавил собеседник агентства.

Ранее Красовицкий заявлял, что в "Бумеранге" реализуют самые передовые оборонные технологии: машина будет обладать защитой верхней полусферы, комплексами обороны против высокоточного оружия, а также сможет управляться дистанционно.

В свою очередь, главнокомандующий сухопутными войсками, генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что "Бумеранг" по огневой мощи будет сопоставим с колесной боевой машиной пехоты.

Впервые платформу представили в 2015 году в рамках военного парада на Красной площади, приуроченного к 70-летию Победы.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях боевой платформы "Бумеранг".

"Данная машина предназначена для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения. Ее боевой модуль ставится на многие машины, например, на "Курганец", на тяжелую БМП Т-15 "Армата". Такой же модуль стоит и на четырехосной, восьмиколесной машине "Бумеранг". Основу вооружения этого модуля составляет 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 дальностью стрельбы до четырех километров. На модуле — также четыре установки противотанковых ракет комплекса "Корнет". Такая машина обеспечивает борьбу с бронированными целями, а автоматическая пушка может бороться и с воздушными целями", — сказал Алексей Леонков.

По его словам, на боевом модуле установлено также оборудование и дополнительное вооружение, которое повышают его надежность.