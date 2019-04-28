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Большой десантный корабль «Петр Моргунов» в середине июня впервые выйдет в море 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" первый раз выйдет в море в середине июня этого года. Об этом сообщил в воскресенье ответственный сдатчик проекта Сергей Панфилов в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
"В конце апреля здесь [на БДК] закончится оборудование помещений и все электромонтажные работы. В середине июня мы уже сможем выйти первый раз в море", — сказал Панфилов.
"Петр Моргунов" строится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде по заказу Минобороны РФ.
Контракт на строительство БДК "Петр Моргунов" — первого серийного корабля проекта 11711 был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, заложили корабль на заводском стапеле в июне 2015 года. "Петр Моргунов" был спущен на воду 25 мая 2018 года. Головной корабль этого проекта "Иван Грен" принят в боевой состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года.
БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 мм, корабль оснащен транспортно-боевым вертолетом Ка-29.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Объединенная судостроительная корпорация , Завод "Янтарь"
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