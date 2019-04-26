Эксперт оценил возможное участие Китая в ядерной сделке России и США

Если условием продолжения российско-американского диалога по контролю над вооружениями ставится участие Китая , это может означать, что Вашингтон понимает позицию Пекина, незаинтересованного в этом процессе, и использует её для того, чтобы похоронить этот диалог, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Андрей Баклицкий.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на несколько источников в Белом доме, что Трамп проводит переговоры с министерствами о выработке нового ядерного соглашения, которое, по его плану, включало бы Россию и Китай. При этом новый договор должен регулировать все виды оружия.

"Предложение Дональда Трампа, с одной стороны, укладывается в неоднократно поднимаемую им тему необходимости контроля и сокращения ядерных вооружений. С другой стороны, похоже, что, как и раньше, это был неподготовленный комментарий, президент США упомянул контроль над вооружениями как "вторую фазу", возможную после урегулирования торговых противоречий с Китаем", — сказал Баклицкий.

При этом, отметил он, все предыдущие комментарии Трампа на эту тему ни к чему не привели, скорее наоборот, администрация США вышла из ДРСМД и поставила под вопрос продление нового договора СНВ.

"Пока исходящие от президента импульсы, связанные с контролем над вооружениями, остаются неприоритетными и максимально неконкретными, а отвечающие этот вопрос американские ведомства не заинтересованы в прогрессе, сложно ожидать каких-то позитивных изменений", — заявил эксперт.

По словам собеседника агентства, незаинтересованность Китая участвовать в российско-американском контроле над вооружениями широко известна и "ставит реалистичность всей идеи под большой вопрос".