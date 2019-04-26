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Эксперт оценил возможное участие Китая в ядерной сделке России и США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Если условием продолжения российско-американского диалога по контролю над вооружениями ставится участие Китая, это может означать, что Вашингтон понимает позицию Пекина, незаинтересованного в этом процессе, и использует её для того, чтобы похоронить этот диалог, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Андрей Баклицкий.
Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на несколько источников в Белом доме, что Трамп проводит переговоры с министерствами о выработке нового ядерного соглашения, которое, по его плану, включало бы Россию и Китай. При этом новый договор должен регулировать все виды оружия.
"Предложение Дональда Трампа, с одной стороны, укладывается в неоднократно поднимаемую им тему необходимости контроля и сокращения ядерных вооружений. С другой стороны, похоже, что, как и раньше, это был неподготовленный комментарий, президент США упомянул контроль над вооружениями как "вторую фазу", возможную после урегулирования торговых противоречий с Китаем", — сказал Баклицкий.
При этом, отметил он, все предыдущие комментарии Трампа на эту тему ни к чему не привели, скорее наоборот, администрация США вышла из ДРСМД и поставила под вопрос продление нового договора СНВ.
"Пока исходящие от президента импульсы, связанные с контролем над вооружениями, остаются неприоритетными и максимально неконкретными, а отвечающие этот вопрос американские ведомства не заинтересованы в прогрессе, сложно ожидать каких-то позитивных изменений", — заявил эксперт.
По словам собеседника агентства, незаинтересованность Китая участвовать в российско-американском контроле над вооружениями широко известна и "ставит реалистичность всей идеи под большой вопрос".
"В целом, для Москвы последняя реплика Дональда Трампа скорее плохая новость. Если условием продолжения российско-американского диалога по контролю над вооружениями ставится участие Китая, это может означать, что диалог на этом прекратится, или, еще хуже, что Вашингтон понимает позицию Пекина и использует ее для того, чтобы похоронить этот процесс. В тоже время, нам приходится работать с тем, что есть. Россия неоднократно подчеркивала заинтересованность в продолжении контроля над вооружениями с США, так что нужно использовать заявление президента Трампа для того, чтобы продолжать поднимать этот вопрос с американской администрацией и стараться переводить его в практическую плоскость", — резюмировал Баклицкий.
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Армия , Оружие , Дональд Трамп , Валдайский клуб , Администрация США , CNN , РИА Новости , Китай , США
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