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Корабли ЧФ на учениях разбомбили подлодку «противника» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Малые противолодочные корабли ЧФ "Ейск" и "Касимов" на учениях в Черном море уничтожили глубинными бомбами подводную лодку условного противника. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
— Экипажи кораблей "Ейск" и "Касимов" совместно с противолодочным вертолетом Ка-27М морской авиации ЧФ выполнили контрольный поиск подводной лодки условного противника у берегов Крымского полуострова, отработали тактику непрерывного преследования подлодки и уничтожения ее торпедами и реактивными бомбами, — рассказал Рулев.
Главной задачей было не дать вражеской подлодке прорваться между кораблей или обойти с фланга и уйти на глубину.
Поэтому малые противолодочные корабли провели активное бомбометание и вынудили подлодку "неприятеля" изменить курс в сторону берега. Дождавшись самой эффективной глубины, субмарину условно уничтожили глубинными бомбами.
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Армия , Войска , Оружие , Алексей Рулев
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