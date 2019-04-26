Турция не намерена отказываться ни от С-400, ни от Patriot

"У нас нет намерений заявить о том, что мы не будем покупать ЗРК Patriot. Это также касается и темы с С-400. Несмотря на то, что Вашингтон довольно поздно сделал предложение по ЗРК Patriot, переговоры по их поставкам продолжаются", — подчеркнул он.

По словам Аксоя, в настоящее время "подготовка турецких пилотов по эксплуатации американских истребителей пятого поколения F-35 успешно продолжается".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35. По мнению Вашингтона, одновременное использование этих вооружений технически невозможно.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может обратиться к любой другой стране, если США откажутся поставлять F-35. Как сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в Вооруженных силах Турции американская газета Defence News, Анкара в таком случае может обратиться к Москве.

В ноябре 2016 года стало известно о закупке Анкарой С-400. В сентябре 2017 года Москва подтвердила факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В свою очередь Вашингтон пытается сорвать эту сделку.