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Российские бронеавтомобили «Тигр» стоят на вооружении 16 стран 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Число зарубежных покупателей российских бронеавтомобилей "Тигр" за последний год выросло — сегодня эти машины эксплуатируются в 16 странах, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Тигров" "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
"В отношении экспорта могу сказать, что география распространения нашей продукции расширяется. Так, например, если еще год-два назад "Тигры" эксплуатировались в 12 странах, то сейчас они уже эксплуатируются в 16 странах", — сказал он.
Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от шести до десяти человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза.
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Армия , Войска , Оружие , Александр Красовицкий , ВПК , РИА Новости
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