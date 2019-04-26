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Боевая платформа «Бумеранг» на испытаниях превзошла заданные характеристики 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перспективная колесная платформа «Бумеранг» превзошла установленные показатели при выполнении предварительных испытаний, заявил гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.
«Машина показывает себя так, как мы и ожидали. Все заявленные характеристики подтверждаются. В частности, на ходовых испытаниях были не только подтверждены показатели, заложенные в ТЗ, но и несколько превышены», — приводит его слова РИА «Новости».
В частности, речь идет о скоростных показателях и характеристиках, которые касаются преодоления препятствий.
Также Красовицкий отметил, что уже в этом году Минобороны начнет государственные испытания новых машин на этой платформе после того, как «Бумеранг» получит литеру «О».
«Бумеранг» — это перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК, на основе которой была создана одноименная боевая машина. Впервые ее представили в 2015 году на параде Победы на Красной площади.
Ранее сообщалось, что боевую машину пехоты на колесной платформе «Бумеранг» могут оснастить модулем «Кинжал» с 57-мм пушкой и ракетами «Атака».
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Армия , Оружие , Александр Красовицкий , Министерство обороны , ВПК , РИА Новости
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