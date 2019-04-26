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Экспозицию новейшей и перспективной техники на «Армии-2019» расширят вдвое 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники на форуме "Армия-2019", который пройдет летом в Подмосковье, будет в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил временно исполняющий должность начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Андрей Гончаров.
"Увеличена в два раза экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники", — передали слова Гончарова на заседании коллегии Минобороны в пресс-службе ведомства.
Кроме того, к "Армии-2019" была значительно расширена и обновлена экспозиция на аэродроме Кубинка. Помимо авиационной техники и вооружения, на форуме представят экспозицию о действиях российских военных в Сирии, современные и перспективные беспилотники, а также старую авиатехнику.
Кроме того, под эгидой технополиса "Эра" формируется выставка "День инноваций Министерства обороны Российской Федерации" с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности, также готовятся тематические экспозиции к 70-летию со дня первого испытания советского атомного заряда и 60-летию Ракетных войск стратегического назначения.
Пятый международный военно-технический форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" с 25 по 30 июня 2019 года. За два месяца до начала мероприятия намерение принять в нем участие подтвердили 62 государства.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , РВСН , Московская область
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