Героический бриг «Меркурий» будет воссоздан по поручению Путина

Президент России Владимир Путин после мартовской встречи с представителями общественности Крыма распорядился продумать, как воссоздать несколько памятников на полуострове. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в четверг.

Так, премьер-министру Дмитрию Медведеву и министру обороны Сергею Шойгу до 1 июня следует представить предложения по "воссозданию в учебно-научных целях брига "Меркурий", заложенного в 1819 году".

Парусный бриг "Меркурий" с 18 пушками участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В мае 1829 года ему пришлось принять в Черном море неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями, имевшими 74 и 110 пушек. За счет умелого маневрирования бриг смог избежать серьезных повреждений и повредить ответным огнем рангоут и такелаж обоих противников, что позволило ему уйти от погони. За этот подвиг корабль получил Георгиевский флаг, его командир — капитан Александр Казарский — был награжден орденом Святого Георгия.

До 10 апреля 2020 года правительству надлежит "обеспечить к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов реконструкцию, реставрацию и современное техническое оснащение мемориального комплекса "Сапун-гора" и диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" — объектов федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя".

Путин дал срок кабинету министров до 15 июля нынешнего года, чтобы "представить предложения о создании при федеральном государственном бюджетном учреждении культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" международного археологического научного центра в целях реализации в том числе долгосрочной программы археологических и научных исследований, проводимых на территориях Республики Крым и г. Севастополя".

Еще одно поручение главы государства предстоит выполнить его администрации вместе с правительством — до 15 мая "представить предложения, направленные на обеспечение поддержки Российского движения школьников, создания и развития его региональных ресурсных центров".