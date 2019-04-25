Военный эксперт назвал «главную фишку» подлодки «Белгород»

Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.

Эксперт Кайл Мизоками отмечает, что новая субмарина, длина которой составляет около 184 метров, превосходит по водоизмещению даже линкоры времен Первой мировой и может погружаться на глубину до 500 метров. Более того, как уточняет автор статьи, водоизмещение "Белгорода" более чем на 50 процентов превосходит по этому показателю американские подлодки класса "Огайо".

Издание подчеркивает, что "Белгород" — не боевая субмарина, она не будет переносить баллистические ракеты, а будет использоваться как носитель других подводных судов, в частности, мини-субмарин "Лошарик" и беспилотников "Посейдон". Всего "Белгород" может транспортировать шесть "Посейдонов".

В свою очередь, американский эксперт Х. И. Саттон в статье, опубликованной на портале Covert Shores, отмечает, что настоящие возможности "Белгорода" пока остаются загадкой.

"Россия в целом более успешна, чем США, в защите своих новейших подлодок от нежелательного внимания камер", — считает военный специалист.

Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, рассказал в прошлом году Владимир Путин . По словам президента РФ, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск"), под кодом 09852.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал публикации в американских СМИ.

"Эта лодка способна опускаться на глубину не только 500 метров, но и немного глубже, о чем американцы пока не знают. У этой лодки очень приличный подводный ход — "Белгород" может развивать скорость, которая превышает 30 узлов. Благодаря чему? Американские аналитики обращают внимание на то, что винты этой подводной лодки остались загадкой — на всех снимках они зачехлены. И в чем же здесь фишка? А она заключается в особой конструкции грибных винтов, от которых зависит и скорость лодки, и ее малошумность. Если лопасти расположить под определенным углом, покрыть их специальным материалом, то эту лодку очень трудно засечь иностранным гидроакустикам. Да, винты — одна из очень серьезных фишек подводной лодки "Белгород"", — отметил Виктор Баранец.

Он также рассказал об уникальных возможностях беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"Уникальность этого подводного аппарата заключается в том, что для него нет ограничений по дальности. Главная цель этого оружия сдерживания — уничтожение стратегических военных объектов противника. Как оно действует? "Посейдон", запущенный на береговую линию противника, может подойти к берегу, залечь там и ждать боевой команды. А представьте себе, что сразу шесть "Посейдонов" подплывут к какому-нибудь побережью, а в "голове" у каждого заряд до двух мегатонн…Появление такого оружие у России, наверняка, перевернет представление о военно-морских доктринах ведущих военно-морских государств", — считает военный эксперт.

Равного этому оружию сегодня нет, продолжил он.

""Посейдон" идет с бешеной скоростью — порядка 200 километров в час. Сегодня в мире не существует таких противоторпед, которые могут угнаться за "Посейдоном". Мало того, нет ни одного аппарата в мире, который мог бы идти на глубине одного километра. Опускаясь так глубоко, "Посейдон" может подобраться к цели незамеченным. В этом — самый главный страх наших противников", — отметил Виктор Баранец.

Вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России на рубеже 2020-2021 годов, подчеркнул он.