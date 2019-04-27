Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Комиссия Минобороны РФ установила, что в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени Маргелова курсанты не срывали погоны. Сообщения об этом инциденте, распространенные в соцсетях, абсолютно не соответствуют действительности, заявили в комиссии. Позже эти сообщения были удалены.

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища. Кроме того, было проведено анонимное анкетирование, передает ТАСС.

Тем не менее в ходе расследования удалось установить, что пятеро курсантов "проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании". Как пояснили в Минобороны, эти курсанты просто не знали нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы. Соответствующий приказ министерства предполагает, что погоны небесного цвета предусмотрены на повседневной и парадной форме одежды десантников, а все курсанты военных училищ носят трапециевидные погоны защитного цвета. На полевой же форме одежды десантников с советских времен предусмотрены только погоны защитного цвета.