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Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами 

Вести.Ru + ещё 7 28 минут назад
Фото: ТАСС
Комиссия Минобороны РФ установила, что в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени Маргелова курсанты не срывали погоны. Сообщения об этом инциденте, распространенные в соцсетях, абсолютно не соответствуют действительности, заявили в комиссии. Позже эти сообщения были удалены.
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища. Кроме того, было проведено анонимное анкетирование, передает ТАСС.
Тем не менее в ходе расследования удалось установить, что пятеро курсантов "проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании". Как пояснили в Минобороны, эти курсанты просто не знали нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы. Соответствующий приказ министерства предполагает, что погоны небесного цвета предусмотрены на повседневной и парадной форме одежды десантников, а все курсанты военных училищ носят трапециевидные погоны защитного цвета. На полевой же форме одежды десантников с советских времен предусмотрены только погоны защитного цвета.
Ранее сообщалось, что более 40 учащихся Рязанского училища сняли с себя погоны нового образца, возмутившись тем, что они не голубого, а зеленого цвета. Бывший главком ВДВ, а ныне глава комитета Госдумы по обороне, Владимир Шаманов, комментируя эту информацию, сказал, что она похожа на провокацию.
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Комментарии
Армия , Войска , Владимир Шаманов , Министерство обороны , Госдума , ИТАР-ТАСС
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