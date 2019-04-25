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В Минобороны объяснили ситуацию с погонами в рязанском училище ВДВ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Погоны традиционного голубого цвета на повседневной и парадной одежде курсантов рязанского училища ВДВ не были отменены, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«Курсанты Рязанского ГВВДКУ продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета на повседневной (офисной) и парадной формах одежды, также, как и голубые береты и тельняшки — прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск. Изменения коснулись исключительно правил ношения военнослужащими полевого камуфляжа (ВКПО)», — сообщили в пресс-службе, передает рязанский портал Ya62.ru.
Согласно требованиям руководящих документов, на полевой форме полагается носить съемные погоны камуфлированной раскраски, отмечается в сообщении. Там отметили, что защитный цвет необходимо для сохранения жизни на поле боя.
«При выполнении учебно-боевых задач, так и в настоящей боевой обстановке, погоны на военной форме одежды были защитного цвета. Это правило существует не для обезличивания военнослужащих, а для сохранения их жизни на поле боя», — заключили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) выразили протест против смены цвета погон и оставили знаки отличия нового образца у памятника генералу Маргелову.
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Армия , Войска , Министерство обороны
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