Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США оценили российскую АПЛ «Белгород» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские СМИ рассказали о превосходстве российской атомной подлодки «Белгород» над американскими судами класса «Огайо».
Новая АПЛ длиной в 184 метра превосходит по водоизмещению линкоры времен Первой мировой и может погружаться на глубину до 500 метров, отметил эксперт Кайл Мизоками в статье для Popular Mechanics, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что водоизмещение американских подлодок класса «Огайо» меньше на 50%, чем у российского судна.
Вместе с тем издание уточняет, что «Белгород» не является боевой субмариной, соответственно, подлодка не будет носить баллистические ракеты.
Эксперт отметил, что судно будет носить на себе мини-субмарины «Лошарик» и беспилотники «Посейдон», всего «Белгород» сможет транспортировать шесть «Посейдонов».
Другой эксперт Х. И. Саттон в материале для издания Covert Shores подчеркнул, что возможности «Белгорода» пока неизвестны.
«Россия в целом более успешна, чем США, в защите своих новейших подлодок от нежелательного внимания камер», — уточнил он.
Ранее источник сообщил, что система «Посейдон», состоящая из подводной лодки-носителя «Белгород» (проект 09852) и самого беспилотника, будет принята на вооружение через два года.
В спуске «Белгорода» на воду во вторник принял участие президент России Владимир Путин во время видеоконференции с завода «Северная верфь» в Петербурге.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Военная доктрина Зеленского предполагает внедрение стандартов НАТО В Минобороны объяснили ситуацию с погонами в рязанском училище ВДВ Курсанты училища ВДВ в Рязани сорвали с себя погоны в знак протеста
Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , Северная верфь , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вердикт МИД: жители Донбасса де-факто стали россиянами182
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу479
Смертельная стрельба: в Москве открыли огонь у метро11
Конец истории? Что будет с русскими на Украине140
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине205
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение