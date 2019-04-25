Одновременное пребывание в Средиземном море двух корабельных ударных группировок ВМС США во главе с атомными авианосцами Abraham Lincoln и John C. Stennis объясняется совпадением графиков перебазирования, заявили в командовании флота.
— Обе авианосные ударные группы перемещаются в разначенные районы. Abraham Lincoln идет в Сан-Диего на западном побережье США, John C. Stennis — в Норфлок на восточном. Их гибкие графики развертывания дали нам возможность воспользоваться проходом через Средиземное море и провести масштабные учения, цель которых — усилить сдерживание и дать гарантии безопасности нашим союзникам, обеспечив при этом защиту наших национальных интересов, — заявила ТАСС официальный представитель 6-го флота США Амелия Умаям.
Она отказалась уточнить продолжительность пребывания авианосцев в Средиземном море.
— В соответствии с давно устоявшейся политикой и ради обеспечения безопасности проведения операций я не буду обсуждать будущие действия ВМС США, — сказала Умаям.
Ранее авианосцами в Средиземном море пригрозил России посол США в РФ Джон Хантсман, наблюдавший за учениями ударных групп. По его словам, "каждый авианосец в Средиземном море представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии". МИД РФ выразил сожаление по поводу бравады посла США.
— Мы надеемся, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией. В этом случае победителей не будет, — заметил замглавы ведомства Сергей Рябков.