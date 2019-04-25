Создание иранской копии «Абрамса» забуксовало

На проходивших недавно в Тегеране праздничных мероприятиях, посвященных Дню Армии, среди большого количества разработанной и модернизированной в Иране военной техники в очередной раз были показаны танки "Зульфикар-3".

Three Zulfiqar-3 tanks before the parade, all different. pic.twitter.com/WPKuJ6wkWk— Amir (@AmirThePersian1) 20 апреля 2019 г.

Существует мнение, что при их создании местные конструкторы вдохновились внешним видом американских М1 Abrams. В результате были созданы боевые машины, действительно очень напоминающие заокеанские объекты для подражания.

Ранее на выставках и парадах демонстрировались единичные экземпляры, сейчас создатели, похоже, выставили все изготовленные машины. Как оказалось, их всего три, и они различаются в некоторых деталях конструкции.

Например, у них разная форма передней части корпуса, неодинаково расположены выхлопные патрубки, что может свидетельствовать о различающихся двигателях.

Причем два танка, по всей видимости, до сих пор не имеют полного набора приборов прицеливания и наблюдения, хотя впервые их представили много лет назад.

Впечатление завершенности дает только один танк, у него есть прицелы, 125-мм пушка оборудована автоматом заряжания. Ранее он демонстрировал на полигонах свою огневую мощь и маневренные возможности.

Командование вооруженных сил, похоже, скептически относится к возможности организации полномасштабного производства. По некоторым данным, в настоящее время отдается предпочтение другому танку — "Каррар", который считается глубоко модернизированной иранской версией Т-72С.