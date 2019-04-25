Генштаб объяснил, почему Россия усилит войска двух военных округов

В ответ на размещение сил НАТО у границ России Москва готова усилить войска Западного и Южного военных округов. Этот план будет осуществляться за счет переброски соединений из состава других военных округов. О необходимости обороняться против НАТО в России говорят довольно часто, и связано это, прежде всего, с заявлениями блока о «российской угрозе», которой, как считают в РФ, блок прикрывает обострение политики в отношении Москвы.

«Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО. В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО «4 по 30» мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов», — пояснил глава Генштаба.

Инициатива «4 по 30», о которой он говорил, была утверждена в июле прошлого года на 28-м саммите НАТО. Согласно ей, к 2020 году необходимо создать 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и подготовить 30 кораблей, способных приготовиться к развертыванию за 30 дней. По словам заместителя генсека НАТО Роуз Гетемюллер, инициатива призвана обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае «кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта». В случае военного кризиса все эти силы могут быть стянуты на территорию Польши и прибалтийских стран.

Возвращаясь к выступлению Герасимова, он уточнил, что усиление сил будет осуществляться за счет переброски соединений из состава других военных округов. При этом численность вооруженных сил в целом останется на установленном уровне.

Существенной угрозой Герасимов назвал возможность отказа от Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). По его словам, развал этого соглашения станет причиной утраты единственного контрольного механизма в сфере стратегических вооружений — инспекционной деятельности на объектах России и США. Он предупредил, что такой вариант развития событий может привести к «новому витку гонки ракетных вооружений».

Предотвратить кризис в отношениях России с Западом, по его мнению, может отказ НАТО от военных приготовлений. «Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — сказал Герасимов.

Глава Генштаба также призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых «разграничительных линий», снизить противостояние по линии Россия-НАТО, а также строго придерживаться «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО» 1997 года, согласно которому «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников».

На этой же конференции выступил и министр обороны Сергей Шойгу . Он заявил о готовности России принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ. Он отметил, что стремление представить РФ как основную угрозу Западу стало доминантой политики альянса, а в ее основе лежит принцип «сам придумал — сам в это поверил».

Шойгу обратил внимание, что практические действия альянса, как освоение военной инфраструктуры рядом с Россией или усиление активности в Черном и Балтийском морях, способствуют росту напряженности и требуют адекватного реагирования.

«Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем необязательно симметрично действиям НАТО», — предупредил глава ведомства.

В этот же день похожее заявление сделал его заместитель Александр Фомин . Он отметил, что Москва будет вынуждена реагировать на продвижение Североатлантического альянса на восток и размещение им дополнительных воинских контингентов и мощнейших систем вооружения.

«Москва будет вынуждена реагировать на эти шаги и даст адекватный ответ. Как сказал президент России Владимир Путин, в рамках выделенных бюджетных ассигнований», — сообщил Фомин.

К тому же, в Минобороны в очередной раз отметили, что заявления стран военного блока о «российской угрозе» служат лишь оправданием их агрессивных действий против России.

О так называемой «российской угрозе» в НАТО действительно говорят довольно часто. В начале апреля министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что страны альянса считают Россию своей главной «угрозой».

По его словам, в начале деятельности НАТО опасность исходила, в первую очередь, от Советского Союза, а теперь эту роль исполняет РФ, «которой необходимо противостоять».

Но зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что такие заявления нужны только для повышения военных бюджетов членов блока.