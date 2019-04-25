На Камчатке экипажи военных кораблей отбились от «диверсантов»

Малые ракетные корабли (МРК) Тихоокеанского флота "Мороз", "Разлив" и "Иней" в рамках контрольной проверки выполнили боевые задачи, сообщает пресс-служба ВВО.

После выхода с базы МРК отработали элементы маневрирования и отражения ударов с воздуха, провели учебные выходы в ракетную атаку основным оружием корабля.

А ночью морякам пришлось "обороняться" от условного противника.

"Военнослужащие вахты произвели профилактические гранатометания, применив ручные противодиверсионные гранатометы. Также для поражения условных боевых пловцов были использованы ручные гранаты", — говорится в сообщении.

Сегодня МРК проводят подготовительные упражнения перед боевыми стрельбами.