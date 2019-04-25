Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Камчатке экипажи военных кораблей отбились от «диверсантов» 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Малые ракетные корабли (МРК) Тихоокеанского флота "Мороз", "Разлив" и "Иней" в рамках контрольной проверки выполнили боевые задачи, сообщает пресс-служба ВВО.
После выхода с базы МРК отработали элементы маневрирования и отражения ударов с воздуха, провели учебные выходы в ракетную атаку основным оружием корабля.
А ночью морякам пришлось "обороняться" от условного противника.
"Военнослужащие вахты произвели профилактические гранатометания, применив ручные противодиверсионные гранатометы. Также для поражения условных боевых пловцов были использованы ручные гранаты", — говорится в сообщении.
Сегодня МРК проводят подготовительные упражнения перед боевыми стрельбами.
Российская Газета: последние новости
Спуск в условиях секретности В Японии назвали причину катастрофы истребителя F-35 СМИ: от израильской ракеты-"убийцы" С-300 остались лишь обломки
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США341
В московском метро встали поезда6
Ответный удар: Зеленскому готовят переворот238
Климкин: Путин планирует «взять на понт»40
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв7
Видео
Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой
Шоу-бизнес
Климкин: Путин планирует «взять на понт»
В мире Украина
Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти
В мире
В московском метро встали поезда
Происшествия
«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США
Оружие Армия
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Педагог вбивал знания в голову ученицы ударами
Происшествия Криминал
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение