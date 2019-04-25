Российские учёные разработали мобильную лабораторию для проверки артиллерийских установок

Лаборатория создана для периодических проверок установленной на кораблях специальной аппаратуры, в частности, артиллерийских установок. Она позволит оценить их защищённость в случае мощного электромагнитного воздействия со стороны противника. Корабли будут проверять в ходе сдаточных и последующих плановых испытаний. В настоящее время «маршрутка» действует в составе одного из стендов Крыловского научного центра.

Китая, О поражающих эффектах электромагнитного излучения стало известно после Второй мировой войны. Мощный электромагнитный импульс может выводить из строя аппаратуру противника. Не секрет, что сегодня армии ряда стран мира имеют устройства, генерирующие такие импульсы. Военные программы по созданию подобных устройств есть у США Франции и других стран. Работа в данном направлении идёт и в РФ.

В современных армиях на вооружении стоят различные электронные системы, связанные с обнаружением объектов и потенциальных целей. Например, радиолокаторы. Противник, используя достаточно мощное электромагнитное воздействие, электромагнитный импульс, может «выжечь» высокочувствительные компоненты этих систем. Различные транзисторы, электронные компоненты, установленные в радиолокаторах, сгорают и выходят из строя. Корабль оказывается «слепым». Его радарные системы не видят нападающие на него ракеты, торпеды, близлежащие корабли и т.п., — рассказал News.ru завлабораторией квантовой электроники ФТИ им. А. Ф. Иоффе Александр Шамрай

Внешне лаборатория Крыловского центра представляет собой ничем не примечательный микроавтобус. Его салон разделён надвое — с отдельным экранированным отсеком и с двумя рабочими местами для операторов. Окна салона автомобиля закрывают жалюзи, экранирующие внешнее электромагнитное поле. Приёмники и другая испытательная аппаратура расположены в багажном отсеке. Они взаимодействуют с верхнепалубными устройствами и имитаторами-излучателями. Фиксаторы излучателей снабжены телескопическими мачтами. Приёмники фиксируют прохождение электромагнитного излучения во внутрь постов и помещений во время различных реальных действий моряков при работе верхнепалубных механизмов, радиолокационных антенн и других корабельных технических средств.

В отечественном кораблестроении подобных мобильных лабораторий нет, а имеющийся аналог в Южной Корее ориентирован только на местные стандарты оборудования и имеет существенно большие размеры, сообщили разработчики. Использование лаборатории значительно снизит затраты на испытания любым альтернативным способом. В частности, установка стационарных лабораторий на отдельном корабле весьма затратна.

Таким образом, испытательная аппаратура мобильной лаборатории должна обнаружить наличие или отсутствие недопустимого уровня проникновения электромагнитного излучения и сообщить о возможной уязвимости компонентов радиоэлектронных средств корабля.

В ФТИ им. А. Ф. Иоффе рассказали, что также ведут разработки в области электромагнитного вооружения. В частности, Шамрай занят проблемой защиты электроники с помощью «оптической развязки».

К военной электронике предъявляют высокие требования. Есть варианты защиты, связанные с введением оптического элемента между радиоэлектронным трактом. Делают оптическую развязку. В этом случае оптика защищает электронику, когда электромагнитный импульс приходит на антенну, — сообщил ученый.

Опрошенные News.ru эксперты отметили, что в ХХI веке радиоэлектронная борьба выходит на первый план. В последние годы активно идут разработки СВЧ-излучателей, новых постановщиков помех, которые выводят из строя электронику кораблей, танков и самолётов. Вывод основного компонента любого современного оружия и средств связи, отбрасывает противника в эпоху Второй мировой войны.

Стоит вспомнить вывод из строя американского эсминца «Дональд Кук» при помощи российской РЭБ в 2016 году. Тогда бомбардировщик Су-24 применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины». В результате миноносцу ВМС США выключили радар, боевые управляющие цепи, систему ПВО. Затем бомбардировщик сымитировал ракетную атаку на «ослепший» корабль. После инцидента 27 американских моряков написали рапорт об увольнении.