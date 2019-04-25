В Японии назвали причину катастрофы истребителя F-35

Японии разбираются с причинами катастрофы истребителя F-35А, который недавно упал в море. Летчик выполнял плановый полет. Эксперты считают, что это может быть связано с системой, которая на протяжении многих лет наносила ущерб и американским военным — нехваткой кислорода в кабине.

Как пишет Военное обозрение со ссылкой на японские СМИ, в ВВС Японии до нынешней катастрофы зафиксированы уже семь случаев, когда летчикам приходилось совершать экстренные посадки из-за проблем в системе подачи кислорода.

Nikkei сообщает, что все F-35 имеют бортовые системы генерации кислорода, или OBOGS. Это устройство, которое обеспечивает летчика дыхательной смесью во время полета. Используется забортный воздух, нагнетаемый двигателем в специальный приемник, где он очищается и подается пилоту в высокой концентрации, необходимой для работы на больших высотах. Но иногда система подачи кислорода прекращалась в тот момент, когда самолет выполнял резкий маневр с изменением высоты.

Подобное, как предполагают, могло произойти и в последнем ЧП с истребителем. По данным специалистов, перед потерей связи F-35 сделал вираж по уходу от трех других истребителей пятого поколения, с которыми он выполнял полет. Вираж сопровождался резким снижением. Именно в этот момент и могло произойти отключение системы подачи кислорода. Пилот мог потерять сознание, а бортовая электроника не сработала, не послала никаких сигналов о критической потере высоты и возможном столкновении с водной поверхностью.