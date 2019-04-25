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Ракетные и артиллерийские дивизионы ЧФ с комплексами «Бал», «Бастион» и «Берег» проводят учение по прикрытию сил флота 

ТК «Звезда» + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие отработали комплекс учебных мероприятий по приведению в боевую готовность с выходом боевой техники из парков и совершением маршей в район сосредоточения.
Расчеты противокорабельных береговых комплексов «Бал», «Бастион» и «Берег» из состава ракетных и артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в тактическом учении на полигонах боевой подготовки в Республике Крым и Краснодарском крае. Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота и в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.
На начальном этапе личный состав дивизионов отработал комплекс учебных мероприятий по приведению в боевую готовность с выходом боевой техники из парков, совершением маршей в район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигоны боевой подготовки.
На следующих этапах учения экипажи боевой техники отработают выдвижение, в назначенные для проведения стрельб, позиционные районы, приведение ракетных и артиллерийских комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смена огневых позиций, после совершения пусков и стрельб.
Завершающим этапом учения станет выполнение дивизионами задач по прикрытию корабельных сил флота в море.
В частности, боевые расчёты отработают обнаружение радиолокационными станциями надводных целей, передачу полученных данных на командные пункты, выдачу целеуказаний с дальнейшим выполнением пусковыми установками ракетных и артиллерийских стрельб по морским целям.
К учению привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и специальной техники.
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Армия , Войска , Краснодарский Край , Республика Крым
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