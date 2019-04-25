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В учениях Китая и России «Морское взаимодействие» примут участие до 15 кораблей 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
До 15 надводных кораблей и подводных лодок будут задействованы в совместных учениях ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России "Морское взаимодействие — 2019". Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян.
"Военно-морские силы двух стран проведут совместные учения "Морское взаимодействие — 2019" с 29 апреля по 4 мая в акватории и воздушном пространстве возле китайского города Циндао в провинции Шаньдун (Восточный Китай)", — указал он.
"Китай и Россия направят на учения две подводные лодки, 13 надводных кораблей, семь самолетов, четыре вертолета и 80 морских пехотинцев", — указал представитель оборонного ведомства.
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Армия , Войска , Министерство обороны , Китай
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