До 15 надводных кораблей и подводных лодок будут задействованы в совместных учениях ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России "Морское взаимодействие — 2019". Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян.
"Военно-морские силы двух стран проведут совместные учения "Морское взаимодействие — 2019" с 29 апреля по 4 мая в акватории и воздушном пространстве возле китайского города Циндао в провинции Шаньдун (Восточный Китай)", — указал он.
"Китай и Россия направят на учения две подводные лодки, 13 надводных кораблей, семь самолетов, четыре вертолета и 80 морских пехотинцев", — указал представитель оборонного ведомства.