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На юге Сирии при взрыве мины погибли два ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два ребенка погибли, двое взрослых ранены в результате взрыва заложенной террористами мины в провинции Дараа на юге Сирии, передает сирийское агентство САНА.
Согласно данным агентства, инцидент произошел на дороге, соединяющей поселки Хирбет Газала и восточную эль-Гарию. В результате взрыва пострадала семья из четырех человек. Пострадавшие доставлены в больницу.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Армия , В мире , Войска , Оружие , Происшествия , Исламское государство , Сана , Сирия
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