ВСУ обстреляли из минометов Донецк и Горловку, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка Горловки в Донбассе, сообщили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Опытное (под контролем Киева — ред.) — Донецк (район "Вольво-центра" на севере Донецка — ред.) — выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по северной окраине Горловки украинские силовики выпустили три мины калибром 82 миллиметра и произвели 20 выстрелов из вооружения БМП. Кроме того, обстрелу из гранатометов подвергся поселок Спартак на северной окраине Донецка. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.