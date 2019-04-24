Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали о проблемах «Арматы» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перспективный танк Т-14 «Армата» опережает по стоимости и тактико-техническим характеристикам западные боевые машины, но остается слишком дорогим для России, пишет The National Interest.
Американский журнал к преимуществам Т-14 «Армата» относит, в частности, беспилотную башню с 125-миллиметровой пушкой, ракетное вооружение с лазерным наведением и дальность хода более 500 километров.
Стоимость Т-14 «Армата» составляет четыре миллиона долларов, в отличие от M1A2 Abrams, который оценивается в шесть миллионов.
В издании полагают, что в случае, если Т-14 «Армата» найдет иностранного покупателя, вырученных денежных средств все равно будет недостаточно для серийного производства сотен таких танков для российской армии.
По мнению The National Interest, сократить расходы на производство Т-14 «Армата» можно, пожертвовав в конструкции машины рядом функций, например, туалетом.
В марте гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что прибыльность контрактов производителя Т-14 «Армата» с Минобороны России оставляет желать лучшего.
В том же месяце директор по качеству и информационным технологиям «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) Илья Баранов сообщил, что Т-14 «Армата» получил туалет.
В марте сообщалось, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха», без которой «проект был бы давно похоронен как излишне затратный».
В феврале стало известно, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16. Техника создана на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы «Армата» производства «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, Свердловская область).
Последние новости
Опубликована «предсмертная записка» Гитлера Путин назвал сверхзадачу России Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Комментарии13
Армия , Войска , Оружие , Александр Потапов , Илья Баранов , Министерство обороны , Уралвагонзавод , The National Interest , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: решение Путина, отказ от Курил7
В команде Зеленского отреагировали на указ Путина520
Порошенко задумал сорвать инаугурацию Зеленского30
Указ Путина по ДНР: Киев обратился в ООН334
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина368
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение