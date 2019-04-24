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В Пентагоне осудили политику России по контролю над вооружениями 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Политика России затрудняет достижение соглашений по контролю над вооружениями, заявил представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг.
"Мы бы хотели, чтобы отношения (с Россией) были на позитивной траектории. Сейчас они не на ней, в том числе из-за действий, которые предпринимает Россия, и поведения, которое мы наблюдаем в других областях, в том числе в Крыму, на Украине, в Сирии", — заявил Трахтенберг, выступая в Brookings Institution в Вашингтоне.
Он напомнил, что Россия проводит большую программу модернизации вооруженных сил, в том числе ядерных сил. "Что это значит для контроля над вооружениями? Мы, разумеется, не против того, чтобы обсуждать с русскими то, куда мы движемся в будущем. Но, к сожалению, поведение России не дает повода для оптимизма относительно того, что мы окажемся там, где мы бы хотели быть с Россией относительно соглашений о контроле над вооружениями", — добавил представитель Пентагона. Он повторил обвинения в адрес России в нарушении договора РСМД, а также "ряда других обязательств по другим соглашениям".
Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", он будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Армия , Войска , Оружие , Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пентагон , ООН , Институт Брукингса , Республика Крым , Сирия
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