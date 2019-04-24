Политика России затрудняет достижение соглашений по контролю над вооружениями, заявил представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг.
"Мы бы хотели, чтобы отношения (с Россией) были на позитивной траектории. Сейчас они не на ней, в том числе из-за действий, которые предпринимает Россия, и поведения, которое мы наблюдаем в других областях, в том числе в Крыму, на Украине, в Сирии", — заявил Трахтенберг, выступая в Brookings Institution в Вашингтоне.
Он напомнил, что Россия проводит большую программу модернизации вооруженных сил, в том числе ядерных сил. "Что это значит для контроля над вооружениями? Мы, разумеется, не против того, чтобы обсуждать с русскими то, куда мы движемся в будущем. Но, к сожалению, поведение России не дает повода для оптимизма относительно того, что мы окажемся там, где мы бы хотели быть с Россией относительно соглашений о контроле над вооружениями", — добавил представитель Пентагона. Он повторил обвинения в адрес России в нарушении договора РСМД, а также "ряда других обязательств по другим соглашениям".
Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", он будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.