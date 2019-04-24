В Пентагоне осудили политику России по контролю над вооружениями

Политика России затрудняет достижение соглашений по контролю над вооружениями, заявил представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг.

"Мы бы хотели, чтобы отношения (с Россией) были на позитивной траектории. Сейчас они не на ней, в том числе из-за действий, которые предпринимает Россия, и поведения, которое мы наблюдаем в других областях, в том числе в Крыму, на Украине, в Сирии", — заявил Трахтенберг, выступая в Brookings Institution в Вашингтоне.

Он напомнил, что Россия проводит большую программу модернизации вооруженных сил, в том числе ядерных сил. "Что это значит для контроля над вооружениями? Мы, разумеется, не против того, чтобы обсуждать с русскими то, куда мы движемся в будущем. Но, к сожалению, поведение России не дает повода для оптимизма относительно того, что мы окажемся там, где мы бы хотели быть с Россией относительно соглашений о контроле над вооружениями", — добавил представитель Пентагона. Он повторил обвинения в адрес России в нарушении договора РСМД, а также "ряда других обязательств по другим соглашениям".

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.