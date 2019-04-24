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Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером 

Российская Газета 1 час назад
На Киевском судостроительном заводе спустили на воду средний разведывательный корабль для ВМС страны.
— За всю историю Украины не так много было примеров, когда на воду спускались мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня — средний разведывательный корабль, аналога которого нет на Украине — по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это победа! Победа каждого, кто работает на заводе "Кузня на Рибальському". Победа ВМС, которые получат этот корабль в боевой состав, — заявил на церемонии министр обороны Украины Степан Полторак.
Во времена СССР завод "Ленинская кузня" (ныне "Кузня на Рибальському") занимался массовой постройкой 1200-тонных средних рыболовных траулеров образца 60-х годов. Было выпущено порядка 400 судов. Пять заложенных в 90-е годы корпусов остались недостроенными. Вопрос об использовании одного из них в качестве разведывательного корабля для украинских ВМС поднимался еще в 2000-х годах, но проект получил развитие только в 2014, пишет bmpd. На достройку "разведывательного траулера" понадобилось пять лет.
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Комментарии
Армия , Видео , Оружие , Степан Полторак
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