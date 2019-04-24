Генштаб назвал вероятное место возрождения ИГ

«Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией, что создает предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также возрождения международной террористической организации ИГИЛ», — сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов, передает ТАСС.

Он также отметил и распространение влияния боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

«В ноябре 2018 года влияние радикалов из «Джебхат ан— Нусры» распространялось на 60% территории идлибской зоны, а в настоящее время эта цифра составляет уже 99%. Такая же ситуация складывается и в демилитаризованной зоне (Идлиб): в ноябре 2018 года под контролем террористов было 52% территории, сейчас — около 99%», — сказал Гаджимагомедов.

Станислав Гаджимагомедов сообщил, что боевики не отказываются от проведения наступательных действий против правительственных войск.

«Не снят с повестки дня вопрос о возможности проведения инсценировок террористами применения химического оружия против мирного населения. В этих целях псевдогуманитарной организацией «Белые каски» в нескольких больницах, расположенных в зоне деэскалации, заготовлено необходимое для проведения съемок оборудование», — отметил генерал.