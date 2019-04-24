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Генштаб назвал вероятное место возрождения ИГ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель Генштаба ВC заявил, что запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство» может возродиться в Заевфратье.
«Заевфратье продолжает оставаться изолированной территорией, что создает предпосылки для роста среди проживающего там населения сепаратистских настроений, создающих угрозу территориальной целостности Сирии и Ирака, а также возрождения международной террористической организации ИГИЛ», — сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов, передает ТАСС.
Он также отметил и распространение влияния боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».
«В ноябре 2018 года влияние радикалов из «Джебхат ан— Нусры» распространялось на 60% территории идлибской зоны, а в настоящее время эта цифра составляет уже 99%. Такая же ситуация складывается и в демилитаризованной зоне (Идлиб): в ноябре 2018 года под контролем террористов было 52% территории, сейчас — около 99%», — сказал Гаджимагомедов.
Станислав Гаджимагомедов сообщил, что боевики не отказываются от проведения наступательных действий против правительственных войск.
«Не снят с повестки дня вопрос о возможности проведения инсценировок террористами применения химического оружия против мирного населения. В этих целях псевдогуманитарной организацией «Белые каски» в нескольких больницах, расположенных в зоне деэскалации, заготовлено необходимое для проведения съемок оборудование», — отметил генерал.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Сирии продолжается контрабанда нефти на неподконтрольных правительству территориях.
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Армия , В мире , Сергей Шойгу , Генштаб , Джебхат ан-Нусра , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Ирак , Сирия
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