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Турция не планирует передавать С-400 Катару и Азербайджану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анкара не имеет намерений передавать поставляемые Россией зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Катару и Азербайджану, заявил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее о возможной передачей Анкарой С-400 Катару и Азербайджану писали турецкие СМИ.
"Речь не идет о планах разместить С-400 в Катаре или Азербайджане. Подобный вопрос никогда нами не обсуждался. Эта информация постоянно муссируется в СМИ. На самом деле нет никаких сложностей по этому вопросу. Мы заключили соглашение с Россией, и сейчас обговариваем сроки поставок. Если Россия решит продать комплексы Азербайджану, она сделает это напрямую, без посредников. Тем более, что эти страны поддерживают хорошие отношения", — сказал Чавушоглу.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , НАТО , РИА Новости , Азербайджан , Анкара , Турция
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