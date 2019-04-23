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Бастрыкин отметил, что боевики из Сирии стали реже возвращаться в Россию 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Боевики, воевавшие в Сирии, стали меньше возвращаться в Россию под угрозой уголовных дел, которых только в Дагестане возбуждено уже 30, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Терроризм — это проблема XXI века. Мы ожидаем, и это данные сирийской разведки, прибытия тех боевиков, которые покидают Сирию. Куда? На Кавказ. 30 уголовных дел мы там уже возбудили по Дагестану. Пока поток прекратился, потому что они поняли, что будем привлекать к ответственности", — сказал Бастрыкин, выступая на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции.
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Армия , Войска , Александр Бастрыкин , СКР , Республика Дагестан , Сирия
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