Американских военных уличили в неумении пользоваться картами и компасом

Исследования готовности армии США показали, что сержанты, прибывающие для обучения, часто не владеют базовыми навыками ориентирования с помощью карты и компаса. Об этом сообщает сайт Military.com.

Более 30 процентов военных оказались не способны сдать экзамен по ориентированию на местности. Часть военнослужащих также не обладает необходимой физической подготовкой и достаточными навыками стрельбы.

Кроме того, в ходе масштабного исследования эффективности подразделений американских вооруженных сил выяснилось, что младшие командиры сухопутных войск не знают, как расположить своих подчиненных в боевом порядке, и не способны подготовить солдат к зачистке помещения.

Результаты исследования, которое проводила группа по ведению ассиметричной войны (AWG, Assymetric Warfare Group), также показали, что пехотинцам не хватает умений, необходимых для любого вида боевых действий. В целом, гласит отчет, американские вооруженные силы находятся в большей боевой готовности, чем когда-либо, однако нехватка тренировок ослабляет пехотные отделения и может в долгосрочной перспективе снизить общую эффективность.